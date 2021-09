Conte trova già la sua futura squadra? Ecco le sue intenzioni

Dopo aver risolto consensualmente il contratto con l’Inter all’inizio dell’estate per divergenze sul progetto tecnico da portare avanti insieme, Antonio Conte si è tuffato in una nuova avventura da commentatore televisivo a Sky Sport per quanto riguarda le partite della Champions League, ma la sua voglia di ritornare ad allenare è davvero molto elevata.

Infatti, secondo quanto riportato da parte di Fabrizio Romano all’interno del suo profilo Twitter, Conte vorrebbe entrare in corsa nella prossima stagione e sarebbe disposto a farlo solo per un progetto che lo convinca e che sia vincente. Ciò che, però, salta all’occhio è che l’ex Inter, contrariamente che in passato, sarebbe anche disposto a subentrare a stagione in corso, se una delle big d’Europa esonerasse il proprio attuale allenatore.

Anche in queste ore, in Spagna, si susseguono voci di un ipotetico interessamento da parte del Barcellona per Conte, dato che la posizione di Ronald Koeman non è solidissima. L’ex ct della Nazionale sarebbe in corsa con Andrea Pirlo - dopo la sua esperienza alla Juventus in cui ha vinto una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana - per la panchina dei blaugrana, anche se non è escluso che il presidente Laporta faccia delle altre valutazioni in queste ore.