Conte torna in panchina? L'ex Inter intanto rifiuta due big europee

Dopo l'addio con buonuscita dall'Inter la scorsa estate, Antonio Conte si è ritrovato senza panchina in questa stagione. Impegnato in questo momento come special guest delle serate di Champions con Sky Sport, il tecnico leccese vorrebbe tornare in sella ad una panchina quando prima, ma deve capire se il progetto tecnico che gli si mette a disposizione può dare dei frutti importanti nel presente, ma anche nel futuro, per costruire una squadra importante capace di lottare per grandi traguardi nel corso degli anni.

Ecco che, come riportato dal Daily Mail, Antonio Conte avrebbe già rispedito al mittente due proposte molto importanti da parte di due grandi squadre del calcio europeo, ovvero l'Arsenal e il Barcellona. Infatti, l'ex ct della Nazionale non sarebbe convinto delle due destinazioni, visto che i Gunners sono molto lontani dall'essere competitivi con le big d'Inghilerra e d'Europa in generale, i blaugrana sono in una fase di completa ristrutturazione, con un progetto che non prevede grandissimi investimenti, bensì il puntare sui giovani ragazzi della cantera.

Insomma, sembra ancora non essere giunto il momento per Conte di ritornare in panchina. Il tecnico dovrà avere pazienza di trovare il progetto giusto che possa offrirgli le giuste garanzie economiche e di conseguenza anche sportive. Vedremo se a stagione in corso oppure a partire dall'anno prossimo Conte troverà la sua sistemazione ideale.