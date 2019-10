Conte svela un dettaglio sulla formazione di domani: c'è un assente

Antonio Conte svela un dettaglio sull'undici di domani: assente Lukaku dai titolari. Ecco quanto dichiarato in conferenza stampa:



"Non c'è Lukaku, ha avuto un piccolo affaticamento al quadricipite, se la portava dietro da 10 giorni: continuava a lamentare il problema e gli esami hanno dato esito negativo, abbiamo comunque preferire non rischiarlo.



Bisogna rispettare le sensazioni del giocatore. La Juve? C'è un affaticamento, siamo abbastanza sereni ma pensiamo a domani dove dobbiamo cercare di fare bene. Al resto ci penseremo un secondo dopo la fine della gara".