Conte sugli spifferi dello spogliatoio, importanti dichiarazioni: "Dobbiamo..."

Antonio Conte, durante la conferenza stampa in vista del derby, ha parlato anche degli spifferi legati alla vicenda Brozovic - Lukaku, facendo capire che la società dovrà crescere sotto alcuni aspetti extra-campo.

Le ha dato fastidio sentire certe critiche o spifferi?

"Penso che l'Inter sia sempre molto chiacchierata, sui giornali e sulle tv. È quello che ho riscontrato, ma mi hanno detto che è normale, capitava anche gli altri anni. Non può essere una scusa se negli anni passati filtravano tante cose, bisogna abituarsi e accettare questo tipo di situazione. Normale amministrazione, per altri club sono più bravi a gestire e proteggere determinate situazioni. Dobbiamo migliorare tanto, abbiamo un enorme spazio di crescita: così come siamo bravi in campo, dobbiamo esserlo fuori. Ci sono moltissime lacune: cerchiamo di cambiare le cattive abitudini tutte insieme".