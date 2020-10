Conte sugli infortuni: " Sensi? Situazione strana. Sanchez sta bene"

Durante la conferenza stampa della vigilia di Shakhtar Donetsk-Inter, Antonio Conte ha parlato anche della situazione legata ai due infortunati in rosa: Stefano Sensi e Alexis Sanchez. Di seguito le sue parole:

" Sensi? Francamente diventa difficile dare ogni volta dei tempi di recupero, questo perché gli ultimi esami clinici dicevano che non aveva praticamente nulla. Il ragazzo però sente qualcosina e faremo ulteriori analisi cliniche."

Su Sanchez: " Alexis non ha nulla di particolare, è solo un leggero affaticamento ma è giusto che recuperi bene per non trascinarsi dietro il problema che si è portato dietro dalla Nazionale. Questo per essere presto completamente a disposizione."