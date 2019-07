Conte sorride, Esposito sugli scudi, PSG battuto ai rigori

Il primo successo di Conte all'Inter arriva ai rigori, con il PSG battuto dopo l'1 a 1 nei tempi regolamentari. Al gol di Kehrer nel primo tempo risponde Samuele Longo al 90mo dopo un recupero palla caparbio. Nella lotteria dei rigori percorso netto nerazzurro fino all'ultimo tiro, quando Candreva decide per un cucchiaio che si stampa sulla traversa. Nei tiri ad oltranza Handanovic para e Joao Mario mette dentro il rigore della vittoria.

Grande protagonista del pomeriggio nerazzurro Sebastiano Esposito che ha fatto vedere i sorci verdi alla difesa parigina, soprattutto mella prima parte della gara. Pressione continua sull'avvio dell'azione parigina, profondità, personalità dirompente e faccia tosta per fare a sportellate con avversari di ben altra stazza fisica e prestigio internazionale.

Il giovane nerazzurro si conferma così il talento più brillante del settore giovanile nerazzurro ed una possibile alternativa per Antonio Conte. Merita una segnalazione anche Samuele Longo, che non ha trovato grande fortuna in maglia nerazzurra ma che anche oggi ha dimostrato le sue qualità. Il gol del pareggio al 90mo ed un rigore realizzato contro un portiere di livello internazionale sono piccole grandi soddisfazioni per un ragazzo sempre con la valigia in mano.