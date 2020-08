Conte, Sconcerti lo bacchetta: "Sbagliati i modi, ha fatto un circo"

Conte dopo lo sfogo di sabato sera nel post Atalanta Inter ha attirato su di se l'attenzione di tutti i media, ed anche Sconcerti è intervenuto sulla vicenda. Le parole del giornalista sono state dure.

"Leggo sul web che Conte con le sue dichiarazioni ha creato spaccature tra chi è d'accordo con lui e chi no. Questo è normale, avviene per ogni argomento. Il punto non è se ha ragione o meno, ma sono i modi. Se pensi che i tuoi giocatori non siano adatti o se non ti senti protetto non devi stare zitto. Basta non fare un circo come ha fatto lui. Bussi alla porta del tuo presidente, o se sta in Cina prendi un areo e lo raggiungi.

A quel punto ci parli, anziché sparlare.Il web come al solito segue l’idea del gregge, non va oltre la domanda più semplice. Ma quando si gestiscono squadre, aziende, uomini, è utile vivere in comune, rispettare le regole e le persone. Cosa direbbero marotta, Ausilio o Zhang se dovessero parlare di cosa pensano davvero su Conte? Sarebbero rose e fiori? E’ il realismo che salva le storie, quella sana convenienza mancando la quale tutto è solo villania e presunzione”.