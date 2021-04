Conte, ripresa allenamenti fissata per mercoledì: Perisic recuperato

Dopo il successo in extremis giunto nella giornata di ieri sul Cagliari del collega Semplici, Antonio Conte concede due giorni di riposo al suo gruppo squadra.

La ripresa degli allenamenti è stata fissata per mercoledì, giorno nel quale tornerà a pieno regime Ivan Perisic, fermo nelle ultime tre partite per un problema muscolare accusato in Nazionale. Il croato, che ieri era già in panchina, tornerà con ogni probabilità titolare alla prossima sfida, la trasferta di Napoli.

Ancora out invece Kolarov, la cui conferma in nerazzurro si allontana sempre più giorno dopo giorno.