Conte può sorridere, contro l'Udinese difesa al gran completo

Non il solo Skriniar, l'Inter per la terza giornata di campionato avrà a disposizione l'intero pacchetto difensivo. L'uruguayano Diego Godin ha già esordito domenica scorsa contro il Cagliari, una manciata di minuti per l'ex Atletico Madrid dopo l'infortunio del precampionato. Senza dubbio sarà titolare contro l'Udinese come anche De Vrij.

Il centrale olandese aveva accusato qualche problema fisico nel giorno della sfida con il Lecce, è tornato in gruppo e si candida per una maglia da titolare contro i friulani. Si accomoderanno in panchina Ranocchia e D'Ambrosio, ottimo il rendimento del primo mentre l'ex Torino non è stato esente da colpe sulla rete di Joao Pedro in Sardegna.

Antonio Conte quindi potrà finalmente mettere in mostra i tre centrali tanto chiacchierati in estate, contro l'Udinese il primo banco di prova.