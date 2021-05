Conte può ripartire subito: niente Real, c'è un'altra big che lo corteggia

Sono passati solo pochi giorni dall'ufficialità del divorzio tra l'Inter e Antonio Conte, ma il tecnico salentino sembra si stia già guardando intorno per iniziare una nuova avventura.

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, la pista che porta dai francesi del PSG sarebbe la più calda in questo momento. Il club parigino, infatti, non è soddisfatto dei risultati ottenuti da Pochettino, e molto presto potrebbe decidere di esonerarlo. In questo caso l'ex allenatore dell'Inter diventerebbe la prima scelta, ed è da leggere anche in questo senso il forte interessamento verso Hakimi degli ultimi giorni.