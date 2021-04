Conte pronto a chiudere il ciclo che ha iniziato. Adesso ne comincerà un altro?

La vittoria di ieri sera ottenuta dall'Inter ai danni del Bologna ha catapultato i nerazzurri verso la conquista dello scudetto, che manca ormai da 11 anni. Così Conte si appresta a chiudere il ciclo vincente bianconero che, proprio lui, aveva avviato nella stagione 2011/12, bensì 9 anni fa.

La compagine nerazzurra è ormai consapevole dei propri mezzi. Ieri sera ha vinto per la nona volta consecutiva. Il Bologna non era certamente un avversario irresistibile ma nove vittorie di fila non sono mai semplici da compiere, specialmente quando si sta anche fermi per 3 settimane, con l'onda dell'entusiasmo che va ad affievolirsi. Ormai pare evidente che questa Inter è pronta più che mai a riaprire la bacheca dei trofei dopo anni di astinenza.

Mentre il ciclo vincente della Juventus, il più lungo della storia del calcio italiano, va a chiudersi inesorabilmente - proprio per mano di chi lo ha iniziato - l'Inter va invece a cercare di aprire il suo. La situazione societaria resta in attesa di aggiornamenti, ma una volta sistemata - si spera per il club milanese - non è detto che i nerazzurri non possano aprire una serie vincente che duri nel tempo. Dopotutto gli uomini che hanno riportato il mondo nerazzurro a sognare sono anche quelli che hanno dimostrato di saper vincere per un lungo lasso di tempo. Si tratta proprio di Marotta e di Conte. Due punti solidi con i quali l'Inter può costituire qualcosa di grandioso.