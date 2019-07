Conte promuove Godin: il tecnico spiega il modulo di gioco che utilizzerà

“Il sistema di gioco? Spesso vedendo le caratteristiche dei giocatori singoli ho variato. La difesa? E’ un reparto molto forte, a prescindere dall’arrivo di Godin e dalla presenza di Skriniar. Partiremo dal presupposto di avere una difesa a tre, ma io non ho un dogma precisa. L’importante è avere l’idea di ciò che vogliamo fare, un calcio che appassioni i nostri tifosi".

Queste le parole del tecnico che in genere utilizza spesso il 3-5-2. Il reparto difensivo nerazzurro come detto proprio da Conte è folto e forte, dunque ci sono tutti i presupposti per lavorare al meglio.