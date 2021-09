Conte, pre-accordo con l'Arsenal? Arriva la smentita "ufficiale"

CONTE - Nelle ultime settimane circolavano indiscrezioni pesanti su un possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina dell'Arsenal. Addirittura si parlava di pre-accordo firmato tra società e tecnico. Ma non è così. Infatti il giornalista Freddie Paxton ha riportato le parole di Federico Pastorello agente vicino a Conte: nessun accordo con l'Arsenal.

I Gunners arrivano da un momentaccio. Dopo tre giornate di Premier League si ritrovano in fondo alla classifica con zero punti. Peggior partenza dell'Arsenal in campionato di sempre, con Arteta al centro dei riflettori. L'ultima batosta subita contro il City di Guardiola, che li ha battuti per 5-0 ha messo in evidenza tutti i limiti tecnici dei Gunners che adesso si ritrovano a dover fare i conti con una partenza preoccupante. Arteta sembrava sull'orlo dell'addio, infatti si parlava di possibile esonero e soprattutto di un ex Inter come sostituto: Antonio Conte. Dalla Spagna era rimbalzata addirittura una voce pesante. Ovvero che il tecnico pugliese avesse già firmato un pre-accordo col club inglese e che nei prossimi giorni sarebbe stato annunciato come nuovo tecnico dell'Arsenal. Ma di fatto, non c'è nulla di vero. Infatti nelle ultime ore è arrivata la smentita ufficiale da parte di Federico Pastorello.

Nessun contatto tra Conte e i Gunners? Il giornalista sportivo Freddie Paxton su Twitter ha riportato quanto confermatogli da Pastorello: "I roumors sul pre-accordo tra l'Arsenal e Conte sono falsi. Nessun contatto ufficiale tra le due parti". Notizie confermata anche da Fabrizio Romano. Dunque tutto falso, Conte non allenerà i Gunners.