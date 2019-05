Conte, Pepe spiega come il tecnico riesce a motivare i suoi giocatori

Nonostante l'annuncio ufficiale dell'approdo di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter debba ancora arrivare, un ex calciatore della Juventus ha svelato come il tecnico salentino riusciva a stimolare i propri uomini. Si tratta di Simone Pepe, che in esclusiva per i microfoni di Tuttosport ha dichiarato:

“Un lavoro quotidiano e la capacità di preparare la partita in un modo mai visto. Quando andavi in campo, eri indemoniato pronto a sbranare gli avversari. Tutto è nato dal primo discorso che ha fatto il giorno del raduno alla Juventus.

Ci disse: “Qui non contano i nomi. Uno può chiamarsi anche Andrea Pirlo o Alex Del Piero. Ma gioca chi si allena meglio durante la settimana”. E applicava questo principio. I giocatori non sopportano di vedere in campo la domenica chi non ha lavorato bene in settimana. Con mister Conte questo rischio non esiste“.