Conte: "Orgoglioso dei ragazzi. Pagato infortunio Sensi".

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Analisi del match, con l'infortunio di Sensi decisivo.

Le sue parole: "Linfortunio di Sensi l'abbiamo pagato quando è uscito, abbiamo perso il filo del discorso. Il secondo tempo non abbiamo iniziato bene, poi penso che l'incontro si sia equilibrato nuovamente, potevamo segnare noi e potevano segnare la Juventus. Hanno fatto gol loro, sicuramente hanno mostrato tutta lartigliera pesante che hanno oltre all'esperienza nel gestire questo incontro. Niente da dire ai ragazzi che hanno dato tutto. Noi a differenza loro abbiamo un'altra strada da fare. Dobbiamo crescere, non può essere altrimenti. Orgoglioso per l'impegno dei ragazzi, per me la partita è stata equilibrata visto anche le statistiche. Abbiamo avuto le occasioni per pareggiare. Complimenti a loro, noi continueremo a lavorare".