Conte: “Onore a noi che abbiamo spodestato la Juve. Futuro? Ora festeggiamo”

Intervenuto ai microfoni del TG5, l'allenatore dell'Inter Antonio Conte ha commentato la gloriosa conquista dello scudetto e l'impresa che il gruppo ha compiuto nello sposdestare il dominio durato 9 anni della Juventus.

Ecco le sue parole: “Emozionato? Sicuramente è bello vedere i festeggiamenti dei tifosi e da parte nostra dopo la partita con il Crotone. Sapevamo di avere fatto l'ultimo passo, quello decisivo. Juventus? Innanzitutto penso che bisogna fare gli onori ad un dominio che cade dopo nove anni, la Juve ha fatto qualcosa di eccezionale vincendo lo Scudetto per nove anni di seguito. Al tempo stesso vanno fatti gli onori anche a chi ha buttato giù questo regno in due anni”.

Poi ha aggiunto: “In due anni ci siamo avvicinati alla Juve superandola quest'anno. Promessa ai tifosi? La promessa che ho fatto quando fui presentato era che avrei fatto di tutto per riportare l'Inter alla vittoria e ad essere credibile in Italia e all'estero, penso che abbiamo fatto cose importanti. Il futuro? Ora ci godiamo questa vittoria, una di quelle arrivate dopo tanto sudore e sacrificio. Giusto festeggiarla, poi ci sarà tempo per parlarci e organizzare tutto per il meglio” A riportarlo AreaNapoli.it.