Conte, ogni scenario è aperto! Tutte le richieste del tecnico. E spunta il dubbio Marotta...

C'è attesa per l'incontro che decreterà il futuro in nerazzurro di Antonio Conte. Il tecnico resterà o no all'Inter?

Nelle scorse ore ha fatto il punto Sky. Conte chiederà chiarezza alla proprietà. E nessuno scenario è escluso. Non dovrà esserci nessun smantellamento, 7-8 sono i calciatori intoccabili. C'è, poi, la materia dell'autofinanziamento che dovrà essere ben spiegata al mister. Bisognerà restare competitivi e capire come farlo.

La fonte spiega come la posizione di Conte sarà meno accomodante di un anno fa. E in ballo c'è pure il futuro dei dirigenti, Marotta su tutti.