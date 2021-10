Conte, nuova avventura in arrivo? Un top club europeo pensa all'ex Inter

Antonio Conte potrebbe accasarsi al Manchester United.

Sono passati circa 5 mesi da quando l'allenatore si è separato dall'Inter, a causa di diversità di vedute con la società. I nerazzurri hanno virato su Inzaghi, mentre l'ex Ct è rimasto fermo. Diversi club lo hanno contattato, ma nessuno è riuscito a trovare l'accordo. Ora però potrebbe iniziare una nuova avventura. A mettere gli occhi su Conte, come anticipato, è stato il club di Manchester, la cui dirigenza al momento non sarebbe contenta del lavoro di Solskjaer. Il norvegese non solo sta portando risultati non in linea con le ambizioni del club.

Oltre ciò, scrive il Daily Express, il tecnico non avrebbe neanche un rapporto idilliaco con alcuni elementi della rosa, ed in particolare con Cristiano Ronaldo. Tra le fila di chi non è soddisfatto del lavoro dell'attuale allenatore ci sarebbe anche Alex Ferguson, che svolge ancora un ruolo importante nelle dinamiche del club (come è stato per il ritorno di Cr7). Ora resta da capire se Conte sarebbe disposto a venire meno alla sua filosofia di non accettare squadre in corsa. Secondo il quotidiano sportivo citato l'ex Inter sarebbe felice di questa soluzione, e la preferirebbe all'Arsenal.

Per il tecnico leccese insomma il ritorno in Premier League, dopo l'esperienza al Chelsea con il quale ha vinto un campionato, sembra essere la soluzione più probabile al momento. La notizia è stata ripresa anche in Portogallo, ed in particolare da ‘Todofichajes.com’. Quest'ultimo ha aggiunto che qualora Conte trovasse l'accordo con lo United il primo nome che farebbe per rinforzare la rosa sarebbe quello di un suo fedelissimo all'Inter, ossia Barella.