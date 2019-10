Conte, non solo Sanchez: anche Esposito non sarà arruolabile per un po'

Dopo aver appreso gli infortuni di Danilo D'Ambrosio e Alexis Sanchez con le rispettive Nazionali, Antonio Conte dovrà fare i conti anche con un'altra assenza.

Ma partiamo con ordine. Per l'italiano (si attende ancora il comunicato ufficiale) si sospetta uno stop di circa un mese relativo alla possibile frattura del quarto dito del piede. Per il cileno invece, incombe lo spettro di un'operazione alla caviglia infortunata a causa dello scontro avuto con Juan Cuadrado che potrebbe tenerlo ai box per quasi tre mesi.

Ma per l'attacco di Antonio Conte i problemi non sono affatto finiti qui. Con Sanchez infortunato e Sebastiano Esposito che dopo il match contro il Sassuolo partirà per il Brasile per disputare il Mondiale Under 17, il reparto offensivo nerazzurro si ridurrebbe ai soli Romelu Lukaku, Matteo Politano e Lautaro Martinez.