Conte: "Non mi accontento di situazioni comode. L'obiettivo con l'Inter era..."

A Dazn le parole di Antonio Conte. Intervista rilasciata prima dell'annuncio della separazione con l'Inter, e visionabile nelle prossime ore sulla piattaforma, l'ex tecnico nerazzurro ha espresso concetti interessanti.

"Penso di essere una persona che non si accontenta delle situazioni “comode” - si legge su calcioefinanza - Penso di aver scelto la situazione più difficile. L’obiettivo quando ho firmato per l’Inter era un progetto triennale per riportare l’Inter ad avere ambizione, a tornare a giocare per obiettivi importanti. Il fatto di esserci riuscito al secondo anno è stata una grande cosa”.

Il pensiero del tecnico: “Fare l’allenatore sicuramente non è semplice, soprattutto se lo vuoi fare a grandi livelli e se hai anche le capacità di farlo ad alti livelli. Perchè comunque le pressioni, le aspettative, lo stress è veramente tanto. Devi essere bravo a convivere e gestire certe situazioni sapendo che ti ritrovi sempre solo”.