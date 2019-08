Conte non guarda in faccia a nessuno, con il Lecce sorpresa in panchina

Si avvicina l'esordio in campionato di lunedì sera, le voci di mercato lasciano finalmente spazio al calcio giocato. Antonio Conte sta preparando la prima a San Siro senza tralasciare alcunchè. Stasera allenamento in notturna proprio per provare il campo alla luce dei riflettori.

Si torna a parlare di possibili formazioni e proprio a questo riguardo Sky Sport ha riportato oggi una notizia che potrà sorprendere molti tifosi. Nicolò Barella, l'acquisto più importante dell'estate nerazzurra dopo Lukaku dovrebbe parire dalla panchina.

E' verosimile che il mister abbia valutato che il centrocampista sardo non sia ancora al suo standard ottimale di preparazione e allora meglio evitare qualsiasi rischio di fronte al pienone del Meazza. Nessun riguardo da parte del mister per il neo acquisto pagato 45 milioni, gioca solo che è in grado di dare il 110%, come il mister ha sempre predicato. Ecco perchè con tutta probabilità sarà Vecino ad essere schierato a centrocampo insieme a Sensi e Brozovic.