Conte non ci sta: "Sensazione mia, non mi sono piaciute tante cose"

"I complimenti alla fine...dopo una partita del genere meritavamo molto di più. Forse dovevamo esser più bravi a concretizzare le occasioni. Nel secondo tempo loro hanno spinto di più, le energie sono calate in qualche giocatore. Sono un po' amareggiato però ho visto alcune situazioni che sono state indirizzate non nella giusta maniera. Sono tante cose che non mi sono piaciute. Non mi va neanche di parlare, è sensazione che abbiamo avuto in panchina. Non mi è piaciuta".

Continua il mister: "Mi ha ammonito dicendo che la prossima mi avrebbe mandato via. C'è scritto rispetto sulla loro casacca, io ho chiesto questo. Mi porto dietro una sensazione di amarezza. Un arbitro di esperienza e questo mi lascia l'amarezza, ma niente alibi, è una mia sensazione personale".

"Partita ben giocata, abbiamo dimostrato di mettere in difficoltà il Barcellona. Nel primo tempo la partita la devi ammazzare. Nella ripresa la qualità del Barcellona e il nostro calo fisico ci ha portato ad abbassarci troppo. Non penso che il risultato sia giusto. Il Barcellona ha grandi campioni, noi ci lecchiamo le ferite e ci prepariamo a domenica".