Conte, niente Real Madrid. Il motivo è poco lusinghiero per il tecnico?

Conte, dopo l'addio all'Inter di ormai una settimana fa, sembrava essere vicino alla panchina del Real Madrid, ma ad oggi questa possibilità potrebbe essere quasi sfumata. Marca, ma anche Sky Sport, riportano la notizia secondo la quale il club spagnolo avrebbe messo in pole position per il futuro della panchina una vecchia fiamma.

Si tratta di Carlo Ancelotti,che ha riportato, nella sua esperienza in Spagna, la Champions al Real dopo più di 10 anni di astinenza. Ma per quale motivo la scelta non è ricaduta su Conte?

A questo ha provato a dare una risposta Franco Vanni, giornalista de La Repubblica, attraverso un tweet. Questa la spiegazione che, se risultasse veritiera, si confermerebbe un'aspra critica all'ex allenatore dell'Inter. "Non so se il Real Madrid sceglierà Ancelotti. Ma mi stupisco dello stupore di chi si chiede "perché lui e non Conte?" Se voi aveste come obiettivo la vittoria della Champions (ricorsi e tribunali permettendo) chi scegliereste tra i due?".

Critica nemmeno tanto velata qundi al curriculum europeo di Conte, che non è mai riuscito ad affermarsi in Champions League.