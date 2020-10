Conte nel post-partita: "Ottima prestazione, siamo sulla strada giusta"

Lazio-Inter termina 1-1; un pareggio che sta un po' stretto agli uomini di Antonio Conte, che avrebbero sicuramente potuto gestire meglio il vantaggio maturato nel primo tempo, soprattutto dopo l'espulsione di Immobile per fallo di reazione su Vidal. Il tecnico leccese però sembra soddisfatto della prova dei suoi ragazzi, di seguito le sue parole rilasciate nel post-partita:

"Stavamo dominando la partita e abbiamo preso gol nel nostro miglior momento. Il gol ci ha tolto certezze, poi abbiamo ripreso a macinare gioco e a creare occasioni, come il palo colpito da Brozovic. C'è comunque soddisfazione per essere venuti qui e aver giocato con grande personalità, dobbiamo continuare su questa strada."

Conte dedica qualche parola anche a Perisic e Barella: "Sono molto contento di Ivan, è un giocatore che può creare tante situazioni importanti in fase offensiva. Oggi ad esempio è stato determinante nell'azione che ci ha portati in vantaggio. Dobbiamo continuare a lavorare sia con lui che con Hakimi. Barella trequartista? Ha giocato in quella posizione anche a Cagliari e oggi penso abbia fatto un'ottima partita. In quella posizione può dare profondità alla squadra ma anche supporto alla fase difensiva. Stiamo cercando di abituare tutti i nostri centrocampisti a giocare in tutte e tre le posizioni della mediana."