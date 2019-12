Conte nel mirino, l'Europa League massacrerà l'Inter

Tony Damascelli non è mai stato tenero con l'Inter fin dai fatti di Calciopoli nei quali fu pesantemente tirato in causa. Il suo giudizio su Il Giornale dopo Inter Barcellona è una stroncatura totale per Antonio Conte e per la squadra nerazzurra.

A proposito del tecnico, il giudizio del giornalista è che debba essere rivisto il giudizio su di lui visto che in Europa non riesce ad avere gli stessi risultati che ha in Italia mentre è convinto che l'Europa League "massacrerà ancora la squadra...perchè è una trappola velenosissima"

In riferimento alla partita di ieri, secondo Damascelli l'Inter ha giocato solo con il cuore e non con la testa, permettendo ai giovani di Valverde di dare una lezione di calcio al Meazza.