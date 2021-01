Conte: "La Coppa Italia un obiettivo. Domani Eriksen titolare in una nuova posizione"

Intervista esclusiva ai microfoni di Rai Sport per Antonio Conte, in vista del match di Coppa Italia tra la sua Inter e la Fiorentina di Cesare Prandelli. Il tecnico leccese ha confermato l'importanza per i nerazzurri della coppa nazionale e ha anche ufficializzato la titolarità di Eriksen contro la compagine viola. A quanto pare il danese non solo partirà titolare, ma lo farà in un ruolo totalmente nuovo. Di seguito le sue parole:

"La Coppa Italia è un trofeo, e sicuramente conta per tutti i club in gara. La Fiorentina è un'ottima squadra, e come noi vorrà passare il turno; sicuramente è un ostacolo arduo sul nostro cammino. La concentrazione è tutta sulla partita di domani, poi penseremo al campionato e al match di domenica contro una delle squadre più forti del torneo".

Conte poi passa alle novità di formazione: "Eriksen? Nella carriera di un calciatore ci sono momenti positivi e negativi, è il carattere che ti aiuta ad uscire dalle difficoltà. Con Christian abbiamo avuto modo e tempo di lavorare da un punto di vista tattico, provandolo nella posizione di regista, quella che riveste Brozovic. Domani mi aspetto grandi risposte da lui in quella posizione".