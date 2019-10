Conte l'ha migliorato, lui elogia il tecnico: "Tatticamente è un mostro"

Antonio Conte riesce sempre a tirare fuori il meglio da ogni giocatore allenato. Tra i tanti calciatori che il tecnico ha allenato, c'è stato Arturo Vidal. Il centrocampista del Barcellona ha parlato dell'importanza di Conte nella sua carriera in un'intervista rilasciata a l'Equipe.

Queste le sue parole: "È stato essenziale nella mia formazione. Da giocatore era un po' come me e mi ha insegnato molto su come posizionarmi fase difensiva, ma anche in quella offensiva. Grazie a lui ho iniziato a segnare molti gol. Tatticamente è un mostro. Ho avuto l'opportunità di lavorare con Ancelotti, Sampaoli, Allegri e Guardiola: ogni tecnico mi ha trasmesso qualcosa".