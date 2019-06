Conte, l'elogio da parte di Eder fa ben sperare l'Inter: le parole dell'oriundo

Insieme al neo-tecnico interista Antonio Conte nel 2018 con la maglia della Nazionale Italiana ha disputato un ottimo Europeo. Oggi, Eder Citadins Martins, meglio conosciuto semplicemente come Eder, ha parlato dell'ingaggio del tecnico salentino da parte del suo ex club.

“Cosa posso dire sul suo conto? A mister Conte sarò grato sempre! Si tratta di un grandissimo allenatore, ma prima ancora di un grandissimo uomo, coerente con tutti. Inoltre con lui non ci sono solo undici titolari, ma venticinque. Tiene conto dell’intera rosa. Ha la forza di creare un grande gruppo e per lui è quello che viene prima del singolo calciatore. È davvero il top”.

Queste le parole dell'oriundo attualmente in forza allo Jiangsu Suning. Conte a Milano porterà una ventata di aria nuova, e questo lo ha capito anche chi come Eder non fa più parte dell'ambiente nerazzurro.