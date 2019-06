Conte, Kekko Moriero spiega che tipo di allenatore è: le parole

Che Antonio Conte sia uno dei migliori tecnici di tutto il panorama mondiale vi sono pochi dubbi. A rimarcare tale concetto ci ha pensato Francesco Moriero che sul tecnico leccese ha detto:

“Antonio è un professionista esemplare. Altro che ex juventino, vedrete che darà tutto anche in quest’esperienza. Come sempre. E l’Inter si è assicurata uno dei migliori tecnici del mondo”.

Questo è quanto rivelato dall'ex esterno offensivo nerazzurro che ha poi continuato parlando di quando giocavano in campo insieme: “Giocava alle mie spalle, in mezzo al campo, e io partivo all’arrembaggio sulla fascia grazie alla sua copertura. Che intesa, già da allora curava la tattica”.