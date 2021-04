Conte Inter: "Venire qui la scelta più difficile che potessi fare"

Nonostante il passato bianconero da giocatore prima e da allenatore poi, Antonio Conte è pronto ad aggiungere nella propria bacheca ulteriori trofei. Questa volta però, il tutto può avvenire a tinte nerazzurre.

Inter e Juventus ormai da anni sono rivali sia dentro che fuori dal campo. Eppure, con la consapevolezza legata a quello a cui stava andando incontro, l'allenatore originario di Lecce ha deciso di sposare ugualmente il progetto nerazzurro. Queste le parole di Conte sulla scelta fatta durante la conferenza stampa di vigilia della gara contro il Cagliari:

"Venire all'Inter per me è stata la scelta più difficile che potessi fare. Io sono uno che ama mettersi in discussione, in tutto questo continuo ad avere tantissimo da perdere ma nonostante ciò continuo ad andare avanti pronto ad abbattere i muri con la mia testa dura".