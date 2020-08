Conte Inter, solo Simoni e Olivieri meglio di lui al primo anno

Il primo anno di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter, seppur orfano di trofei messi in bacheca, si è concluso in maniera piuttosto soddisfacente. Il tecnico salentino in campionato ha permesso ai nerazzurri di arrivare secondi ad un solo punto di distanza dalla capolista Juventus.

In Coppa Italia il cammino si è fermato in semifinale a causa dell'eliminazione contro il Napoli, mentre in Europa League l'ex CT della Nazionale ha perso solamente in finale contro il Siviglia.

In tutto ciò, stando a quanto sottolineato da Opta, Conte ha conquistato ben 33 vittorie in 54 partite complessive. Meglio di lui, al primo anno in nerazzurro, hanno fatto solo Gigi Simoni e Aldo Olivieri, entrambi a quota 36 vittorie.