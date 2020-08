Conte Inter, smentita alle voci bianconere: non c'è nulla

In casa Inter tiene banco la situazione di Antonio Conte. Le sue dichiarazioni dopo Atalanta-Inter sono state molto pesanti. Ora, Marotta dovrà cercare di risanare lo strappo.

Una tensione che sta alimentando anche tante notizie intorno a Conte. Addirittura, nella mattinata di oggi, una voce da Twitter, tramite un giornalista di Repubblica. Conte in contatto da tempo con l'ambiente Juventus: dirigenti, giocatori ed ex giocatori. Paratici d'accordo per un suo ritorno, la proprietà meno.

Prima di smentire tutto ciò, perchè non c'è assolutamente nulla di vero, vi poniamo una domanda. Cari amici nerazzurri, siete veramente sicuri che possa esistere tutto questo? Il dialogo tra Conte e gli ex giocatori della Juventus: ma che senso avrebbe?

“Ma Sarri lo cacciano?”, la domanda di Conte sempre secondo Repubblica. Ribadiamo che non c'è niente di tutto ciò. Si vuole destabilizzare l'ambiente nerazzurro: è qui che serve la difesa del club.