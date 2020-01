Conte Inter, niente intervento con i media: nervosismo alle stelle

Sono ore roventi quelle che stanno scorrendo adesso all'interno dell'ambiente interista. I nerazzurri, con il pareggio odierno contro il Cagliari, rischiano di servire in un piatto d'argento ai rivali della Juventus la prima vera fuga della stagione.

Oltre all'1-1 del Meazza però, a far discutere c'è anche la sfuriata finale di Lautaro Martinez per un fallo non fischiato ai suoi danni. El Toro ha perso la testa mandando a quel paese l'arbitro che non ha esitato cacciandolo dal campo anzitempo.

La reazione piuttosto accesa contro l'arbitro Manganiello può costare a Martinez più di una giornata di squalifica, e questo ha fatto innervosire - inevitabilmente - il club milanese. A prova di ciò, c'è il disertare l'intervento con i media da parte di Antonio Conte. L'allenatore originario di Lecce era atteso in mixed-zone e in conferenza stampa, ma dopo il finale infuocato ha lasciato San Siro senza passare dai microfoni dei giornalisti.