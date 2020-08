Conte Inter, nessun incontro con Marotta: l'ad lascia in anticipo Appiano

Nessun faccia a faccia tra Beppe Marotta e Antonio Conte: l'ad nerazzurro ha lasciato prima il Centro Sportivo Suning senza confrontarsi col tecnico salentino.



Marotta, prima della consueta seduta d'allenamento della squadra, è andato via da Appiano Gentile. La squadra ha dimostrato di restare sul pezzo in occasione del match di campionato contro l'Atalanta e ora si cerca di preparare al meglio la sfida di Europa League contro il Getafe.



Dopo le parole infuocate di Conte nel post-partita di Bergamo bisognerà superare questi attriti, specialmente in vista del prossimo impegno europeo dei nerazzurri. Molto dipenderà da un incontro - o meglio- un faccia a faccia tra la dirigenza e l'allenatore che ancora non è avvenuto. A riportarlo è Sky Sport.