Conte-Inter, Milito dà la propria benedizione al tecnico salentino: le parole

Non poteva di certo mancare l'opinione di chi, come Diego Milito, ha scritto la storia recente del club meneghino. El Principe, intervistato a Madrid da Sky Sport, ha espresso il proprio parere circa l'approdo nella Milano nerazzurra di Antonio Conte.

Sulla nuova avventura dell'ex CT azzurro che avrà il compito anche di sbrogliare la matassa legata a Mauro Icardi, l'ex attaccante interista ha dichiarato:

"Conte? Come interista, vorrei che facesse una grande stagione. E’ un grande allenatore, non lo scopro certo io. Porterà la sua mentalità e mi auguro possa fare una grandissima stagione. Lui e Icardi insieme? E’ una domanda per la società e per l’allenatore, che sicuramente risolverà la cosa nel migliore dei modi".