Conte-Inter, l'ex patron Moratti commenta l'ingaggio del tecnico leccese

Visti i trascorsi alla Juventus sia da giocatore che da allenatore, fino ad un anno fa pensare ad un ipotetico approdo di Antonio Conte all'Inter sarebbe stato utopistico. Ebbene oggi la situazione si è rovesciata.

Il tecnico salentino è stato ingaggiato dai rivali di sempre per cercare di risollevare le sorti di un club che non vince titoli ormai da troppi anni. Conte ha avviato l'egemonia bianconera in Italia. Per questo motivo, l'AD nerazzurro Beppe Marotta (anch'egli con un trascorso juventino) ha spinto tanto per portarlo a Milano.

A commentare tale ingaggio, ci ha pensato anche lo storico Presidente del club meneghino, Massimo Moratti. Ai microfoni de Il Giorno, l'ex n°1 interista ha detto: “Sono in attesa di capire come andrà e sono convinto che andrà bene perché ha ottime qualità”.