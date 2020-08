Conte Inter, l'elogio di Moses: "Vogliamo giocare e vincere per lui"

Dopo l'esperienza a Londra, sponda Chelsea, Antonio Conte e Victor Moses si sono incrociati nuovamente all'Inter. Il tecnico salentino stima parecchio l'esterno nigeriano, tanto da convincere la propria dirigenza (seppur in prestito) ad ingaggiarlo.

Tale stima viene ricambiata anche dal numero 11 che ai microfoni del podcast nerazzurro InterNews ha detto che venerdì sera, nella finale contro il Siviglia, la squadra vuole giocare e vincere per lui.

Successivamente, Moses ha sottolineato quanto Conte sia passionale soffermandosi soprattutto sulle reazioni dell'allenatore ad ogni gol della propria squadra. Insomma, in vista della finalissima di Europa League in casa Inter sono tutti molto carichi. Per il Siviglia si prospetta una partita tutt'altro che semplice.