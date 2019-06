Conte Inter, l'aspetto fondamentale sarà uno: Cambiasso è chiarissimo

Esteban Cambiasso ha commentato l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter. L'ex centrocampista nerazzurro, in diretta da Madrid su Sky Sport, ha toccato un aspetto fondamentale, che potrebbe essere determinante per il lavoro del nuovo tecnico nerazzurro.

Queste le sue parole: "La cosa più importante è l'impatto con i giocatori. La tifoseria accompagnerà come sempre ha fatto. Per la storia che ha questo grandissimo allenatore, fa pensare che sarà positivo".

Per Cambiasso sarà fondamentale l'impatto di Conte con i suoi giocatori. Un cambio in panchina per alzare il livello e tornare a vincere.