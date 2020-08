Conte Inter, in caso di successo in Europa, pronto un bonus per il tecnico

I meriti di Antonio Conte sono visibili agli occhi di tutti. L’Inter delle ultime partite di campionato e quella vista in Europa League è una squadra di Conte al 100%. Il Corriere dello Sport sottolinea come Conte sul campo ha confermato di essere un grande allenatore. Tra i suoi meriti principali ci sono quelli di aver migliorato il rendimento di tanti singoli ma soprattutto di aver dato un'organizzazione di gioco importante alla squadra, che ora ha una sua identità ben precisa.

L'Inter ha subito solo un gol nelle ultime sei gare, numeri importanti. Dietro a questo gran dato esiste un lavoro certosino e meticoloso svolto dal tecnico pugliese. Un lavoro frutto di tutti i reparti in fase di non possesso, di movimenti “codificati” che tutti sanno mettere in pratica. L’Inter di questo finale di stagione è la tipica squadra di Conte. Compatta, con un gioco fluido e coraggio nella fase di pressing.

La possibilità di alzare un trofeo è concreta dopo essere arrivato secondo a -1 dalla Juventus in campionato. Con la vittoria dell'Europa League scatterebbe automaticamente un ricco bonus previsto nel suo contratto in caso di vittoria di un trofeo, che sarebbe un premio e una dimostrazione di gratitudine per l'ottimo lavoro svolto in questa stagione, oltre che una buona base per iniziare a mettere le basi per un futuro ancora più roseo.