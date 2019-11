Conte Inter, il tecnico tuona sul VAR e dà un consiglio agli arbitri

Da quando è entrato in vigore pure in Italia, il VAR è spesso stato oggetto di elogi, ma anche - ovviamente - di chi critiche. Alcuni direttori di gara non attingono come dovrebbero ad una tecnologia che può aiutarli parecchio, e sui possibili consigli da dare agli arbitri Antonio Conte in conferenza stampa ha detto:

"E' difficile dare consigli. Non viene utilizzato nella stessa maniera da tutti, è questa la cosa che lascia un po' perplessi. L'anno scorso ero più positivo, quest'anno non capisco il metro di giudizio con cui venga utilizzato.

E questo non è positivo. Fare l'arbitro non è facile, questo è sicuro, ma io da arbitro mi metterei completamente nelle mani del VAR. Arbitrerei con più serenità".