Conte Inter, il tecnico nerazzurro vittima di una truffa da 30 milioni di euro

Come riporta il quotidiano La Verità, Antonio Conte è stato truffato da Massimo Bochicchio, investitore italiano in Inghilterra, titolare di molteplici società di investimento. Il tecnico nerazzurro ha perso 30,6 milioni di euro in un investimento fatto ai tempi del Chelsea.

Il quotidiano ha reso note due sentenze della corte commerciale inglese: prima risale al 17 luglio, la seconda è più recente, di agosto, e riguarda un’ingiunzione di pagamento a carico di Massimo Bochicchio. Al centro della questione ci sarebbe una truffa che l’imprenditore avrebbe portato avanti tramite la sua presunta società Kidman.

Quest'ultimo avrebbe promesso un investimento fruttuoso e ad alto rendimento: gli accordi prevedevano il pagamento di 33,1 milioni di euro entro il 30 giugno 2020 per Conte e altri sette destinatari, tra cui Superb Sport Limited. Investimento che si è rivelato una truffa e le parti coinvolte hanno richiesto quanto meno il denaro investito tramite e-mail. L’indirizzo di posta elettronica si è però rivelato falso, così come il documento presentato da Antonio Conte al Giudice. L’imprenditore italiano sotto accusa si è visto adesso congelare un patrimonio da 61,4 milioni di dollari, tra proprietà di lusso a Miami, in Italia e Londra.