Conte Inter, futuro incerto: in caso di addio potrebbe tornare in Nazionale

Sempre più incerto il futuro di Antonio Conte per la prossima stagione. Il tecnico salentino incontrerà nei prossimi giorni la dirigenza interista per chiarire la situazione. Secondo quanto riportato da SportMediaset, se l’ex allenatore di Chelsea e Juventus dovesse lasciare l’Inter, starebbe pensando di tornare a fare il commissario tecnico della Nazionale italiana.

Il ritorno di Antonio Conte sulla panchina azzurra potrebbe essere facilitato grazie alla nomina di Marcello Lippi come direttore tecnico azzurro. Stando a quanto rivela l’emittente televisiva, il tecnico nerazzurro avrebbe già sondato il terreno riguardo a possibilità e tempi di un eventuale ritorno.

Ipotesi che resta molto difficile per il momento, dato che la posizione di Roberto Mancini non è assolutamente in discussione. Il Mancio si è conquistato il diritto di disputare i prossimi Europei, specialmente dopo aver ottenuto la qualificazione grazie a un cammino da record in cui ha vinto 10 partite su 10 nel girone. L’eventuale ritorno di Antonio Conte in azzurro potrebbe verificarsi solo dopo gli Europei, che andranno in scena la prossima estate.