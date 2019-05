Conte-Inter, ecco quando il tecnico sarà annunciato ufficialmente

Ci siamo, l'annuncio ufficiale si avvicina. Stando a quanto riferito dalla redazione di Sportmediaset, Antonio Conte verrà nominato nuovo allenatore dell'Inter solo da settimana prossima, quando il campionato sarà già finito.

Per il momento, in casa nerazzurra importa solo non perdere la via che fino ad oggi ha permesso al club meneghino di remare verso la Champions League.

Insieme a Conte ovviamente, cambieranno anche le prospettive per il mercato. Il tecnico salentino infatti, ha già espresso la propria volontà di allenare uno tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku, ma per loro se ne riparlerà più avanti.