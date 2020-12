Conte Inter, Criscitiello avvisa: "In caso di scudetto avrà salvato il biennio"

Sarà una corsa che si preannuncia più che agguerrita quella che comprende i top club italiani per quanto concerne lo scudetto. Il Milan dei giovanissimi diretto da Stefano Pioli mantiene il primato, ma rimanere in cima fino alla fine sarà tutt'altro che semplice.

L'Inter di Antonio Conte infatti, formata da un gruppo senza dubbio più esperiente rispetto a quello rossonero, complice l'annata non proprio rosea della Juventus di Andrea Pirlo vuole approfittarne per portare in bacheca l'ambito trofeo.

Ad analizzare tale obiettivo, ci ha pensato Michele Criscitiello in un editoriale pubblicato in esclusiva per Tuttomercatoweb. Questo è quello che ha espresso il direttore di Sportitalia sul noto portale di calciomercato soffermandosi sul tecnico originario di Lecce: "Se vincerà lo scudetto non dovremo chiedergli scusa ma avrà salvato il biennio. Se non dovesse vincere lo scudetto dovrebbe chiedere scusa a Beppe Marotta, Steven Zhang e ai tifosi dell’Inter".