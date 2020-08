Conte Inter, chiare le intenzioni di Zhang: due i possibili scenari

Il futuro di Conte all'Inter sembrerebbe essere diventato un punto interrogativo: il tecnico salentino,protagonista quest'anno di alcuni post-partita piuttosto accesi, potrebbe non restare ad Appiano Gentile. Le intenzioni di Steven Zhang, presidente nerazzurro, sono chiare: la società non ha alcuna intenzione di esonerare Conte, con il prossimo incontro che sarà decisivo per decidere le sorti dell'allenatore. Sport Mediaset nell'edizione odierna fa il punto della situazione sottolineando come ci sia la volontà da parte del club targato Suning di ricucire, nel frattempo prende quota il nome di Massimiliano Allegri come sostituto:



"Le dichiarazioni pubbliche, nel post gara con l’Atalanta, non sarebbero piaciute a proprietà e società che pensavano tutto sarebbe stato rinviato al faccia a faccia dei prossimi giorni. In ogni caso la società nerazzurra proverà ad andargli incontro. Nella speranza che qualche giorno di relax in Liguria lo induca ad una parziale retromarcia che però a caldo aveva escluso”.



Sull'ipotetico addio di Conte: "Qui si dovrebbe consumare la rottura con Conte. L’Inter non pensa al suo esonero, costerebbe 47 mln di euro, da sommare a quelli di Spalletti ed Allegri che diventerebbe il prossimo allenatore. La società metterà Conte di fronte alla sua responsabilità, escludendo il licenziamento per giusta causa e altre azioni legali. Restano due opzioni: le dimissioni del tecnico con rinuncia totale alle spettanze o buonuscita come via di mezzo. A meno che il tentativo di Zhang non inneschi una marcia indietro che sarebbe clamoroso”.