Conte Inter - Bookies, scudetto quotato a 6,00, spunta una quota speciale

L'effetto Antonio Conte si sente, non solo in campo, anche tra i bookmakers. Infatti, in seguito all'ufficialità del tecnico pugliese, le quote Sisal riguardanti il prossimo Scudetto sono scese, e si aggirano intorno al 6,00 per i nerazzurri.

Non solo il campionato, grazie al suo arrivo è stata introdotta una quota molto particolare, quasi nostalgica, infatti ad oggi si può scommettere sul triplete dell'Inter, entro i prossimi due anni. La quota? 50,00.