Conte Inter, Biasin:”La tregua si sta trasformando in pace grazie a Marotta”

Sembra essere tornato il sereno in casa nerazzurra dopo la sfuriata di Antonio Conte al termine della vittoria decisiva per il secondo posto in classifica contro l’Atalanta. L’Inter, infatti, sta vivendo un’ottimo periodo di forma ed è riuscita anche a conquistare la semifinale di Europa League.

Il giornalista Fabrizio Biasin, molto vicino alle vicende interiste, ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Radio 24, ecco di seguito riportate le sue parole: “In Europa League è venuta fuori la caratteristica migliore di Antonio Conte: farsi seguire dai giocatori. Dopo due buone partite ora la squadra è bella carica. Dopo le dichiarazioni di Conte post Atalanta è intervenuto Marotta per siglare una specie di tregua che ora, anche grazie ai buoni risultati, si sta trasformando in una vera e propria pace.

“Conte ha costruito un gruppo selezionando i giocatori uni per uno, di professionisti prima ancora che calciatori. Non è un caso che durante l’anno nessuno si sia lamentato se non giocava. giocatore così forte. Sfida con lo Shakhtar Donetsk? Bisogna sfruttare le occasioni avute, l’Inter con il Bayer Leverkusen ha sprecato troppe occasioni. La squadra vista con i tedeschi, però, mi fa ben sperare”.