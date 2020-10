Conte Inter, Biasin consiglia: "Servono soluzioni per battere gli avversari"

E' una sconfitta che brucia ma che non demoralizza l'Inter quella patita ieri nel derby contro il Milan. La squadra di Stefano Pioli, nonostante Romelu Lukaku abbia momentaneamente accorciato le distanze, è riuscita a non perdere la bussola con i nerazzurri che sono stati spesso troppo spreconi negli ultimi 20 metri.

Nel suo intervento a Sky Sport però, Fabrizio Biasin ha voluto soffermarsi sul modo di operare di Antonio Conte. Dal tecnico leccese il giornalista si aspetta qualcosa in più quando in partita le cose si mettono male, magari cercando di trovare soluzioni per battere gli avversari.

Inoltre, sempre secondo Biasin, l'Inter è chiaramente la squadra più completa della Serie A. Insomma, se l'anno scorso i nerazzurri sono arrivati secondi, quest'anno bisogna provare a vincere lo scudetto.