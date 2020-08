Conte Inter, atteso il confronto con Zhang: le richieste del tecnico

Dopo la sconfitta contro il Siviglia nella finale di Europa League e le dichiarazioni post-partita di Conte crescono i dubbi sul futuro del tecnico salentino. Decisivo adesso l'incontro con Steven Zhang per definire le strategie in vista della prossima stagione e per fare chiarezza. Riccardo Re, giornalista di Sky Sport, analizza lo scenario facendo anche il nome del possibile successore sulla panchina interista. Ecco quanto affermato:



"Si era già parlato di una frattura difficilmente ricomponibile. Ci sarà un incontro tra l’Inter e Conte. Il tecnico chiederà diversi rinforzi ed una rivoluzione interna, ma sappiamo che la proprietà non ha intenzione di esonerare l’allenatore dell’Inter. I risultati ci sono stati, l’Inter è cresciuta. Non c’è necessità di effettuare rivoluzioni, c’è fiducia da parte della società sui dirigenti.



Viste le parole più distensive arrivate ieri, si potrebbe arrivare ad un addio con una stretta di mano e con un’eventuale buonuscita. In caso di addio di Conte l’identikit per il sostituto è quella di Massimiliano Allegri. Da quello che ci risulta il tecnico ha seguito l’Inter, e ritiene che la squadra sia già competitiva e per cui basterebbero pochi innesti".