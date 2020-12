Conte in conferenza: "Stanchi ma ora c'è il Verona. Barella può fare il regista"

Antonio Conte ha risposto alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa post partita. Di seguito le parole del tecnico leccese in merito alla vittoria dell'Inter sullo Spezia:

"Per quanto si è visto in campo, si tratta di un risultato positivo meritato sul campo. Lo Spezia ci ha reso la vita difficile chiudendo gli spazi e cercando di ripartire in contropiede, complimenti a loro. Dispiace per il gol subito ma consideriamo che si tratta della nona partita consecutiva in cui abbiamo giocato ogni tre giorni, sicuramente la stanchezza comincia a farsi sentire. Ora dobbiamo stringere i denti, mercoledì il Verona ci impegnerà molto".

Conte parla anche di Barella, messo come regista al posto di Brozovic nel secondo tempo: "Brozovic era ammonito per questo l'ho cambiato, non abbiamo voluto rischiare. Barella è meno regista del croato ma ha comunque dimostrato di poterlo sostituire all'occorrenza: è l'unico che può giocare lì tra i giocatori a disposizione".

Chiusura su Vidal: "Il rientro di Arturo è una buona notizia, ora dovrà lavorare per metterni in pari con gli altri, recuperando il terreno perduto".